Op reis door Groningen met Pronkjewailpad-Oost en Molenzomer

OOST GRONINGEN -Van zaterdag 20 maart tot en met zondag 28 maart wordt de gloednieuwe Oostroute van het Pronkjewailpad geopend.

Tijdens deze openingsweek wandelt een aantal Voorlopers de ruim

tweehonderd kilometer lange route door het oosten van de provincie Groningen. Zij maken op een verrassende wijze kennis met het landschap, de cultuur, het erfgoed én de inwoners van dat gebied.



Vervolgens opent de Oostroute op donderdag 1 april voor iedereen.

Na de Noordroute (2018) en de Zuidroute (2019) opent dit jaar de Oostroute van het Pronkjewailpad. Deze route brengt de wandelaar door het wierdenlandschap van noordoost Groningen, over de dijken

en door de polders van het Oldambt, door de bossen en over de essen van Westerwolde, en langs de kanalen en dorpen van de Veenkoloniën. De 220 kilometer lange route is van 1 april tot en met 31 oktober te wandelen.



Gastvrij Groningen

Het Pronkjewailpad is een populair wandelpad door de provincie Groningen. Deelnemers maken op een verrassende manier kennis met Groningen. Onderweg moeten ze in elk dorp minstens één stempel op

hun stempelkaart halen. Inmiddels doen ruim 300 lokale ondernemers en andere toeristische, recreatieve en culturele organisaties in Groningen mee als stempelpost op de Noord-, Zuid- en nu ook Oostroute van het Pronkjewailpad.



Gastvrijheid staat daarbij centraal. Een groot aantal stempelposten biedt de wandelaar een ‘Pronkjewail’ aan: een gastvrij gebaar. Denk bijvoorbeeld aan het meegeven van een souvenir of korting op een toegangskaartje, het proeven van een stukje poffert of de mogelijkheid een expositie te bekijken

of een toren te beklimmen. Bovendien ontwikkelen deelnemende ondernemers samen speciale toeristische arrangementen voor de Pronkjewailpad-wandelaars.



Corona

Het Pronkjewailpad is een individuele wandeltocht en dus geheel corona-proof. Wel moeten wandelaars er rekening mee houden dat veel stempelposten op dit moment nog gesloten zijn of alleen toegankelijk zijn op reservering. Zij zetten hun stempel buiten neer zodat wandelaars tóch kunnen stempelen. Bovendien kunnen wandelaars digitaal stempelen via de Pronkjewail App.



Molenzomer

In samenwerking met Erfgoedpartners biedt het Pronkjewailpad de wandelaar in 2021 een extra uitdaging door middel van een ‘molenstempel’-challenge. In 2021 doen ruim negentig molens in de

provincie Groningen mee als extra stempelpost – niet alleen op de routes van het Pronkjewailpad, maar ook daarbuiten. Bij die molens moeten wandelaars vragen beantwoorden of opdrachten uitvoeren.

Wandelaars die vijftig molenstempels hebben verzameld ontvangen een bijzonder cadeau.



Dit jaar zijn activiteiten in de molens nog niet mogelijk. Daarom lanceert Erfgoedpartners de ‘Molenzomer’, waarin inwoners en toeristen worden uitgedaagd om wandelend of fietsend te genieten van de molens en het landschap en ze alle 91 op te zoeken. Wie meer wil weten kan terecht op de

website www.groningermolens.nl, waarop interessante molenverhalen en -liedjes te vinden zijn, maar ook interviews met molenaars en molengidsen, recepten en museale molenvondsten. Het molenblad de Zelfzwichter zal ook aandacht besteden aan de Molenzomer.

Meedoen?

De inschrijving voor de Oostroute is inmiddels geopend. Ook de Noord- en Zuidroute blijven het komende jaar geopend.

Meer informatie en inschrijven kan via www.pronkjewailpad.nl.