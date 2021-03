Stichting Kunstenschool ZG zoekt bestuurslid

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – De Stichting Kunstenschool Zuid Groningen is op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Stichting Kunstenschool ZG verzorgt en faciliteert muziek-, dans- en theaterlessen in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. In verband met het aftreden van één van de bestuursleden zijn ze op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Heb jij affiniteit met muziek, dans en/of theater? Vind je het belangrijk dat het onderwijs op dit gebied goed geregeld is in jouw regio? Onderschrijf jij de visie dat zoveel mogelijk mensen in ons werkgebied in contact zouden moeten komen met muziek, dans en/of theater? Wil je meepraten over het beleid van een kerngezonde, groeiende en toekomstgerichte kunstenschool?

De Kunstenschool zoekt iemand met een warm hart voor (podium-)kunsten, die woont in het werkgebied van Kunstenschool ZG en die zijn of haar mening durft te zeggen. Een juridische achtergrond is een pré, gezien de huidige samenstelling van het bestuur. Specifieke vakkennis of bestuurservaring is verder geen vereiste. Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar in de avonduren.

Kunstenschool ZG is een zelfstandige stichting die budgetcontracten heeft met de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie en het bestuur is eindverantwoordelijk. Als bestuur zien ze zichzelf dan ook eerder als een soort Raad van Toezicht dan als een typisch bestuur. Hun taken zijn: adviseren, klankborden, inspireren en natuurlijk ook het controleren van de (financiële) jaarstukken.

Kunstenschool ZG heeft een breed aanbod aan kunstlessen voor beginners en gevorderden van alle leeftijden. Ze werken veel projectmatig in scholen en met maatschappelijke instellingen en daarnaast bieden ze op verschillende locaties allerhande cursussen. Er is dans voor kinderen van 3 tot 16 jaar, jeugdtheater in Stadskanaal voor kinderen vanaf 7 jaar en ze verzorgen instrumentale en vocale lessen voor leden van zang- en muziekverenigingen. Voor individuele muzieklessen hebben ze een uitgebreid netwerk van freelance docenten die lesgeven in hun locaties.

Neem voor meer informatie over de functie contact op met de voorzitter van het bestuur, Harm-Jan Riksen, via mail: harmjan.riksen@gmail.com.

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website: www.kunstenschoolzg.nl.

Belangstellenden voor het bestuurslidmaatschap worden verzocht uiterlijk 31 maart 2021 middels brief of mail te reageren. De gesprekken vinden plaats in de tweede helft van april 2021 en het nieuwe bestuurslid treedt aan per 1 mei 2021.

Ingezonden