UMCG onderzoekt kandidaat-vaccin tegen corona en zoekt vrijwilligers

GRONINGEN – Het UMCG gaat een kandidaat-vaccin tegen Covid-19 onderzoeken. Het gaat om het AKS-452 vaccin van Akston Biosciences uit de Verenigde Staten.

Doel van het onderzoek is om de veiligheid, de verdraagbaarheid en de reactie van het immuunsysteem op het vaccin te onderzoeken. Voor het onderzoek zoekt het UMCG 176 gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 65 jaar die zich met dit kandidaat-vaccin willen laten vaccineren.

Hoe werkt het vaccin?

Het vaccin van Akston Biosciences is een ‘recombinant subunit vaccin’. In dit type vaccin wordt geen gebruik gemaakt van het eigenlijke coronavirus (verzwakt of levend). Het vaccin is opgebouwd uit een gedeelte van het coronavirus, het spike-eiwit, dat gefuseerd is met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam. Het vaccin zit in een vloeistof of adjuvant die de afweerreactie versterkt.

Het menselijk lichaam weet dat het spike-eiwit hoort bij het coronavirus en brengt een afweermechanisme op gang, waarbij antistoffen en T-cellen worden geproduceerd. Met deze techniek wordt een natuurlijke reactie tegen de virusinfectie geïmiteerd en wordt het eigen afweersysteem geactiveerd. Het voordeel van dit type vaccin is dat het geen genetisch materiaal van het virus bevat en het dus onmogelijk is dat er vermeerdering van het virus in het lichaam plaatsvindt.

Het vaccin is reeds uitgebreid getest in diermodellen voor COVID-19 infecties, waarin het effectief en veilig is gebleken. De volgende fase is het onderzoeken van de veiligheid, verdraagbaarheid en de reactie van het immuunsysteem op het vaccin bij mensen.

Vrijwilligers gezocht

Het UMCG zoekt 176 gezonde vrijwilligers ouder dan 18 en jonger dan 65 jaar, die nog niet eerder een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt of een (kandidaat-)vaccin tegen corona hebben gekregen. Deelnemers aan het onderzoek zullen één of twee doses van het kandidaat-vaccin toegediend krijgen om vast te stellen bij welke dosering je voldoende antistoffen in je lichaam hebt. Deelnemers verliezen niet het recht om later ook nog een ander coronavaccin te krijgen.

Meer informatie over het onderzoek en meedoen aan de COVID-19 vaccinatie studie (ACT-studie) staat op de website van het UMCG.

Over Akston Biosciences

Akston Biosciences is gevestigd in Beverly, Massachusetts en is gespecialiseerd in het ontwerpen van nieuwe fusie-eiwitten om nieuwe biologische therapieën voor type 1 diabetes preventie, langwerkende insulinetherapie en vaccins te ontwikkelen en te produceren. Het AKS-452 vaccin is gebaseerd op deze techniek, gebruikmakend van conventionele productietechnieken van antilichamen. Meer informatie is te vinden op www.akstonbio.com.

Bron: UMCG