Van weelderige krullen terug naar lekker kort

VEENDAM – Sandra’s Hairstudio lanceerde een actie voor trouwe klanten, en tegelijk voor het afgeven van een statement tegen het illegale thuisknippen. De winnaar van het ergste coronakapsel kreeg een gratis knipbehandeling. Uit ongeveer 40 inzendingen was Merwin van der Werf door loting als winnaar uit de bus gekomen.

Voor Merwin is het een jaar geleden dat hij voor het laatst bij de kapper was. Er heeft zich vanaf midden maart 2020 een weeldige krullenbol kunnen ontwikkelen. “Toen ik weer naar de kapper wilde was alles dicht”, aldus Merwin.

Op de vraag of hij het ook niet zag zitten om te gaan: “Nee, dat niet. Vergat om weer een afspraak te maken. Ondertussen zag ik het steeds voller worden.” De opdruk ‘Just do nothing’ op zijn capuchonsweater deed heel toepasselijk aan.

“Mijn vriendin zei steeds dat ik nodig weer naar de kapper moest. De laatste drie maanden heeft ze vaak geklaagd. Nou ja, dan moest het ook maar weer. Nu ben ik toch wel weer blij dat het weer lekker kort is.”

Sandra Wiersma was instemmend met de opmerking dat hij eigenlijk de perfecte winnaar is: “Ja, helemaal. Er waren natuurlijk best wel veel inzendingen. Maar Merwin heeft het vanaf de lockdown vorig jaar het langst volgehouden. Er waren ongeveer 40 inzendingen met een foto. Daar is er een uitgetrokken, en dat was Merwin.”

Op de vraag of ze zich even heeft uitgeleefd:“Heerlijk. Dit is echt zalig. Hou ik van. We knippen heel wat af natuurlijk, maar nu ging er echt veel af. En dan was dit ook opgekruld in plaats van in de lengte waardoor het minder opviel.” Meningen zullen verdeeld zijn, maar eigenlijk was het wel heel weelderig.

Sandra: “Het is drukker dan normaal. We zijn nu echt gewoon van ’s morgens tot ’s avonds vol. Afspraken hebben we moeten inplannen, en dan ook voor een paar weken. Maar dat doen we wel heel ruim. Niet per kwartier of twintig minuten, maar gewoon per half uur. Normaal knippen we ook zonder afspraak. Maar dat mocht sinds het begin al niet meer, nu al een jaar. Klanten zijn ook gewend om zonder afspraak te komen. Daardoor lijkt het nu rustig, maar er staan voor de gehele dag afspraken ingepland. En dat is ook beter.”

In de zaak kunnen maximaal 10 personen tegelijk zijn. Voor het waarborgen van de afstand zal niet iedere stoel bezet zijn. De agenda is ruim ingepland voor voldoende desinfectie na iedere klant. Zowel kappers als klanten hebben een mondkapje op.

“Met de twaalf weken van vorig jaar is de zaak in totaal twintig weken dicht geweest. Op 3 maart mochten we weer open. Gelukkig. Nu is het de derde week weer. Ik hoop dat het zo blijft. Als de cijfers de verkeerde kant opgaan, kan de kapsalon ook weer gesloten worden.

Ingezonden door Henk Drenth; ook de foto’s zijn van zijn hand.