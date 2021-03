Vrijheidsliedjes #2: Swinder – ‘Ik zai Pekel nooit weer’

OUDE PEKELA, GRONINGEN – Als onderdeel van het provinciaal programma 75 Jaar Vrijheid presenteren zeven Groningse acts elk een nummer dat gebaseerd is op een verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Groningen. Het tweede nummer uit de reeks is ‘Ik zai Pekel nooit weer’ door Swinder.



Ik Zai Pekel Nooit Weer is losjes gebaseerd op het verhaal van Aaldrik Wijsbeek uit Oude Pekela. Net 19 was ‘ie toen hij in ’39 werd opgeroepen tijdens de mobilisatie. Aaldrik zou geen dag oorlog meemaken… Een voetnoot in de geschiedenis, maar een grote tragedie op menselijke schaal. Een verhaal dat de geschiedenisboeken niet haalt, maar wel een lied verdient.



Swinder

Geboren en getogen onder de rook van Groningen stad en met een Groninger woordenschat beperkt tot ‘moi’ wil singer-songwriter Bas Schröder (1983) jarenlang niets weten van het dialect dat in zijn geboortedorp gesproken wordt. Na een aantal studies, baantjes, bandjes en harten versleten te hebben volgden rond 2012 de eerste voorzichtige pogingen iets in het dan nog exotische Gronings te schrijven. De single Noar Stad wordt het meest gedraaide Groningstalige nummer van 2013 en

levert de inmiddels vijfkoppige band optredens op in onder meer De Oosterpoort en Vera en op festivals als Eurosonic, Welcome to the Village en Noorderzon.



In de beatlesque popsongs, sobere folk en soms uitbundig gearrangeerde

tekstcollages komen thema’s als eenzaamheid, liefde, vastklampen en loslaten aan bod. Dikwijls tegen de achtergrond van zowel het Groninger platteland uit een jeugd die nu toch echt wel voorbij is, als tegen die van een stad, waar de onvermijdelijke volwassenheid op de loer ligt.



Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Vfonds, Provincie Groningen, Stichting Pandeon, Centrum Groninger Taal & Cultuur en POPgroningen.

Ingezonden