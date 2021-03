Jasper staat in de finale van The Voice of Holland

NIEUW BUINEN – Jasper Wever staat in de finale van de talentenjacht The Voice of Holland.

Vanavond wist Jasper Wever een plek in de finale van de talentenjacht The Voice of Holland te veroveren. De aflevering van vanavond was in twee delen. In beide delen werd afscheid van een van de kandidaten genomen. Voor de kandidaten en de coaches steeds weer een spannend moment.

In het eerste deel zong Jasper het nummer The Reason van Hoobastank. Nadat de stemmen van de kijkers waren geteld moest Channah Hewitt het strijdtoneel verlaten. In het tweede deel vertolkte de opticien uit Nieuw Buinen Right here Waiting van Richard Marx. Voor hem een nummer met een dubbele betekenis, want zowel de vrouw van Jasper als zijn beide kinderen zijn besmet met het coronavirus en zitten in quarantaine. Jasper is meerdere keren getest en was tot vanavond negatief. Het feit dat hij na het tellen van de stemmen van de kijkers nog “niet naar huis gaat” kan hij dus nu ook letterlijk opvatten. Dit was niet voor Lucas van Roekel van coach Anouk van toepassing; voor hem was dit het laatste optreden bij The Voice.

Volgende week vrijdag is de finale. Deze is vanaf 20.00 uur te zien bij RTL 4. Hopelijk blijft Jasper “negatief” en zien we hem dan weer terug. Hij neemt het op tegen: Dani van Velthoven, Sem Rozendaal en Nienke Fitters.