Tjeerd van Dekken neemt eerste exemplaar “Verhalen van nu” in ontvangst

GRONINGEN – Gedeputeerde Tjeerd van Dekken nam vanmorgen het eerste exemplaar van de publieksuitgave Verhalen van nu in ontvangst uit handen van Sanne Smid, directeur van het Discriminatie Meldpunt Groningen. Het boek met openhartige verhalen van Groningers over racisme en discriminatie, is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Vereniging van Groninger Gemeenten, het Discriminatie Meldpunt Groningen en de provincie.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Namens de provincie en mijzelf, spreek ik me uit tegen elke vorm van racisme en discriminatie. We zijn een provincie waar iedereen het recht heeft zichzelf te zijn, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, geslacht, huidskleur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Een provincie waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Ik ben oprecht trots op de kracht van Groningers als ik de verhalen uit dit boek lees”.

Directeur Sanne Smid: “Voor mij is dit boek pas het begin. In het afgelopen jaar konden wij, vanuit het Discriminatie Meldpunt Groningen, bijna geen fysieke voorlichtingen geven over de kracht diversiteit en jezelf mogen zijn. Bij veel van die voorlichtingen staat de ontmoeting met een ander centraal. Hierbij zien we vaak dat wat voor de één herkenning is, voor de ander een nieuw inzicht kan opleveren. Als gevolg van de coronapandemie hebben we een aangepaste manier moeten vinden om elkaar te ontmoeten. Verhalen van nu is één van de opbrengsten. Het is een boek vol rijke verhalen van mensen uit Groningen die allen een inkijk willen geven in hun leven. Ik wil mijn waardering uitspreken voor iedereen die bijdraagt aan het project Verhalen van nu.

Al blijf ik altijd voorkeur houden voor de echte ontmoeting, met Verhalen van nu houden we vast aan de ontmoeting en verbinding. Laten we ons blijven inleven en verwonderen in de ander”.

Stilstaan bij racisme en discriminatie

Het boek is vandaag uitgebracht omdat het een periode is waarbij extra wordt stilgestaan bij racisme en discriminatie. Verhalen van nu is ontstaan vanuit de gedachte dat iedere gemeente in Groningen streeft naar een omgeving waar alle inwoners mee kunnen doen, ongeacht achtergrond, status, geslacht, leeftijd en andere kenmerken en omstandigheden.

Bekend maakt bemind

Bij iedere inwoner hoort een verhaal, wie het verhaal kent, kent een stukje van de persoon en van de omgeving waarin we met elkaar leven. Oftewel: bekend maakt bemind. Tegen de achtergrond van de huidige tijd, vertellen mensen die net een stapje harder moeten lopen om mee te kunnen doen, hun verhaal. Maar ook mensen die je niet dagelijks treft vertellen hun verhaal.

Openbare plekken

Het boek Verhalen van nu is vanaf april 2021 overal in de provincie Groningen te vinden. Ze liggen -met inachtneming van de coronamaatregelen- op openbare plaatsen zoals gemeentehuizen, bibliotheken en dorps- en buurthuizen, zodat de verhalen overal en door iedereen te lezen zijn.

Het boek zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld. Hou hiervoor de website www.discriminatiemeldpunt.nl vanaf medio april in de gaten.