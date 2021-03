Vrouw overleden na geweldsincident

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 19 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON EN STAPELWOLKEN | KOUDE NACHT OP KOMST

De wind is gedraaid naar het noordoosten en dat geeft ons vandaag een vrij zonnige dag. Vanochtend is het vrijwel onbewolkt, al ontstaan er al wel wat stapelwolken. Vanmiddag kunnen er soms vrij veel wolken zijn en mogelijk valt er een regen- of hagelbui, maar meestal is het droog. De temperatuur stijgt geleidelijk tot 7 á 8 graden, bij een matige wind uit noordoost tot noord: windkracht 3 tot 4.

Vanavond neemt de wind af en komende nacht is het helder en koud: de minimumtemperatuur komt uit rond -2. Dat geeft wat mistflarden en kans op gladheid op de viaducten. Maar dat is morgen snel voorbij en dan is het eerst vrij zonnig, later op de dag is het bewolkt en morgenavond kan er wat motregen vallen. Maximum morgen rond 7 graden, en dan een zwakke tot matige westelijke wind.

Zondag is er een noordwestenwind en dat geeft kans op een buitje en veel bewolking, volgende week is het meest droog met een afwisseling van bewolking en zonnige perioden. Veel wind is is er dan niet en eerst is het nog fris met 7 tot 9 graden, maar vanaf woensdag wordt het 10 graden of meer.