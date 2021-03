GRONINGEN – Op 21 maart is de dag tegen Racisme en Discriminatie. Op deze dag staan we stil bij ongelijkheid en discriminatie.



Elke dag krijgen stagezoekers nog afwijzingen op basis van hun achternaam. In deze coronatijd is het al moeilijk om een stageplek te vinden. Als dat ook nog wordt bemoeilijkt doordat je wordt beoordeeld op je niet-westerse achternaam, dan wordt het helemaal lastig om een opleiding af te maken. Stagediscriminatie noemen we dat en zoiets kan bepalend zijn voor de rest van iemands leven.



Op 21 maart is de dag tegen Racisme en Discriminatie. Op deze dag staan we stil bij ongelijkheid en discriminatie, die helaas nog steeds aan de orde van de dag zijn. ‘Wat dacht je van het feit dat nog steeds veel minder vrouwen dan mannen hoge (politieke) functies bekleden in een ontwikkeld land als Nederland? Dat is toch om je kapot te schamen’, stelt GroenLinks Statenlid Melissa van Hoorn.



Er valt nog veel winst te behalen als het gaat om discriminatie in Nederland. Daarom heeft de Groninger Statenfractie van GroenLinks op 1 juli 2020, de dag van Keti Koti waarop de slavernij wordt herdacht, een motie ingediend. Die heeft er toe geleid dat we als provincie nu jaarlijks de dag tegen racisme organiseren. ‘We zijn heel erg blij dat dit is gelukt, want we hebben nog een lange weg tegaan!’ aldus Van Hoorn.



GroenLinks Statenlid Stephanie Bennett: ‘Nog te vaak worden mensen buitengesloten op basis van seksuele geaardheid, afkomst, geslacht of een beperking. Wij willen dat er in onze provincie geen ruimte is voor discriminatie, op welke grond ook’.



Dit jaar is daarom op vrijdag 19 maart tijdens het webinar Diversiteit en inclusie het boek ‘Verhalen van nu’ overhandigd aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken als onderdeel van de dag tegen racisme.

Ingezonden