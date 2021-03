Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 20 maart, 09.00 uur. Door John Havinga

VRIJ ZONNIG – LATER BEWOLKTER

Eerst bewolkt en na een koude start met vorst wordt het vandaag ongeveer 5 graden. De zon gaat geregeld schijnen en de lage bewolking lost op. Wel komt er dan later vanmiddag en vanavond weer bewolking en deze bewolking is vanavond en deels vannacht dik genoeg voor wat gespetter: lichte motregen of regen. De wind wordt matig uit het west-zuidwesten, rond 3 Bft.

Morgen speelt deze bewolking eerst nog een hoofdrol, maar gaandeweg de zondag komen er wel wat gaatjes in en kan er een waterig zonnetje schijnen. Het wordt maximaal 6 of 7 graden en het gaat matig (soms vrij krachtig) waaien uit het noordwesten.

Maandag blijft het droog met in de middag een afwisseling van zon en bewolking, bij een matige noordwestenwind. Het wordt overdag rond 8 graden. Dinsdag krimpt de wind naar het zuidwesten en is matig. Daarmee komt de weg vrij voor aanvoer van een aanmerkelijk zachtere luchtsoort. Het wordt dinsdag nog niet echt ‘warm’ met 10 graden. Eerst bewolking en kans op mist en later zon.

Later in de week gaan we dan waarschijnlijk profiteren van die zachtere lucht. Het wordt woensdag al 11-12 graden en daarna komt het kwik eind komende week in de range van 12-15 graden te liggen. Keerzijde is ook dat het dan wisselvalliger wordt, met afwisselend buien en zon.