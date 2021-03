Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 21 maart, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

EEN PAAR OPKLARINGEN | LANGZAAM ZACHTER

Het zal vandaag meestal bewolkt zijn en vaak een beetje grijs, maar de zon laat zich niet helemaal ongemoeid. Wel is er vanmiddag nog kans op een kleine bui, de maximumtemperatuur is 8 graden, en er staat een matige noordwestenwind.

Morgen is er ook een noordwestenwind. Vannacht is het vrijwel overal droog maar overdag valt er op de meeste plaatsen wat regen of motregen. De temperatuur is opnieuw een graad of 8.

Dinsdag draait de wind naar het zuidwesten. Dat geeft dinsdag een graad of 10 en mooi weer, maar het kan eerst nevelig zijn. Het kan dinsdag al 11 of 12 graden worden, en woensdag en donderdag komt daar nog 1 of 2 graden bij. Vanaf donderdag is wel weer een buitje mogelijk.