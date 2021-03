Direct Healthcare Group neemt Nederlandse marktleider United Care over

GRONINGEN – Direct Healthcare Group (DHG) heeft de Nederlandse marktleider en fabrikant van zorg- en transferhulpmiddelen United Care BV in Groningen overgenomen. Hiermee versterkt DHG haar aanwezigheid op de Benelux-markt verder.

United Care heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van zorg- en transferhulpmiddelen. Dit resulteerde in veilige, betrouwbare en natuurlijke transfers voor patiënten, efficiency en minder verzuim onder zorgverleners. Met aanzienlijke kennis van het omgaan met patiënten en hulpverlening, blijft

United Care blijft haar kennis van zorg en het verplaatsen van patiënten inzetten voor het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van innovatieve oplossingen op de bestaande locatie in Groningen.

Levenskwaliteit

De overname van United Care versterkt de portefeuille van DHG verder op het gebied van veilige transfers, zorg en het bevorderen van beweging en onafhankelijkheid van patiënten. Zo streven wij naar het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten. Klanten van zowel United Care als DHG hebben nu toegang tot een nog breder aanbod oplossingen die beweging mogelijk maken en het ontstaan van vermijdbare schade voorkomen. Denk hierbij aan de recente introductie van de bekroonde portfolio van DHG voor decubituspreventie op de Nederlandse markt. De innovatieve oplossingen voor patiëntentransfers die United Care ontwikkelde, zoals mobiele patiëntenliften, plafondliften en zit-stahulpmiddelen dragen bij aan verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg voor patiënten en zorgverleners.

Over DHG

“Met de overname van United Care wordt DHG de Nederlandse marktleider”, zegt CEO Graham Ewart van DHG. “De sterke positie van United Care in de Benelux ontstond door decennia van expertise en innovatie met een sterk patiëntgerichte focus. Deze delen wij. Direct Healthcare Group is voortdurend op zoek naar manieren waarop we de kwaliteit van leven positief kunnen beïnvloeden voor gebruikers die transferoplossingen nodig hebben. Als zodanig zijn we enthousiast over de mogelijkheid die voortdurende investeringen en gecombineerde expertise met United Care kunnen bieden voor onze zorgverleners en haar cliënten.”

In december 2019 kocht de toonaangevende onafhankelijke investeringsmaatschappij gespecialiseerd in de gezondheidszorg ArchiMed DHG. Dit zorgde voor een aanzienlijke kapitaalinvestering voor strategische acquisities. De overnames zijn met name gericht op het uitbreiden van de Europese aanwezigheid van DHG en het toevoegen van producten die de bedrijfsfilosofie van het bevorderen van beweging en gezondheid bevorderen.

Werkgelegenheid in Groningen

“United Care ontwikkelde in ruim 25 jaar in de branche een hoog niveau van expertise, service en kwaliteit voor onze klanten”, zegt algemeen directeur van United Care Jan Stevenson. “We zijn blij dat Direct Healthcare Group onze visie en waarden deelt en doen er alles aan om te zorgen dat we het hoogste niveau van kwaliteit en innovatie blijven leveren, zoals onze klanten dat van ons gewend zijn. Ook zijn wij bijzonder blij met de overname door deze partij. Want hiermee zijn onze bedrijven verzekerd van een gezonde toekomst en werkgelegenheid in Groningen.”

De overname van United Care is de laatste in een periode van sterke uitbreiding en groei voor DHG in de afgelopen 18 maanden. Deze volgt op de overname van het Zweedse GATE Rehab Development, het Scandinavische en Nederlandse Handicare Patient Handling Europe, De Finse specialist op het gebied van decubituspreventie Carital en de in het VK gevestigde Talley Group Ltd. Zo groeide DHG in anderhalf jaar uit tot een toonaangevende Europese leverancier van specialistische technologieën zoals decubitusoplossingen, transferhulpmiddelen en badkamerveiligheidsoplossingen.

Over Direct Healthcare Group



Direct Healthcare Group (DHG) is een Europese fabrikant van medische hulpmiddelen, innovatieve drukverzorgingsproducten, verplaatsings- en behandelingsapparatuur, gespecialiseerde zit- en badkamerveiligheidsoplossingen. Alle producten richten zich op mobiliteit om herstel, revalidatie en onafhankelijkheid te verbeteren voor een ​​betere gezondheid van mensen. DHG anticipeert op unieke wijze in de uitdagingen in de gezondheidszorg die samenhangen met verminderde bewegingsvrijheid van de patiënt. Wij denken in oplossingen voor zowel de patiënt als de zorgverleners, zowel thuis als in de professionele zorgomgeving. Dit alles leidt tot betere gezondheidsresultaten, versneld herstel en gemakkelijker dagelijks leven.



Over United Care

United Care is opgericht in 1992 en bouwde in ruim 25 jaar wereldwijde expertise en een schat aan kennis en ervaring in medische apparatuur op. United Care richt zich op het bieden van comfortabele, veilige en betrouwbare transferoplossingen waarmee zorgverleners zich kunnen concentreren op het geven van persoonlijke zorg met ruimtebesparende apparatuur. Dit bespaart tijd, verkleint het risico op letsel en verhoogt de efficiency. United Care is trots op haar voortrekkersrol in innovatieve ideeën en oplossingen. Het in Nederland gevestigde R&D-team heeft regelmatig contact met experts in het veld, om de praktische oplossingen up-to-date te houden.

Ingezonden