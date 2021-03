Jakob Zwinderman: Is er nog ruimte voor nuance?

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 22 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WAT LICHTE REGEN | LANGZAAM ZACHTER

Het wordt een rustige maandag want er is maar een zwakke tot matige noordwestenwind. Maar dat betekent niet dat het zonnig wordt want in ieder geval vanochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk kan wat motregen vallen. Vanmiddag zal de bewolking af en toe breken en dan zijn er soms brede opklaringen, maar aan de andere kant is er ook kans op enkele buitjes. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden.

Vanavond kan lokaal wellicht nog wat motregen vallen, maar vannacht en morgen is het helemaal droog. Er blijft nog vrij veel bewolking, morgenmiddag zijn er ook zonnige perioden. De wind draait naar het zuidwesten, maximum daardoor rond 12 graden.

Woensdag wordt het zelfs 13 graden, dan is er de hele dag wat meer zon. Donderdag is er weer meer bewolking en vanaf vrijdag komt er ook meer wind. De lange termijn is daarna licht wisselvallig met af en toe regen. Maximum aan het einde van de week tussen 11 en 13 graden.