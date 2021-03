Omscholing richting kansrijke beroepen in de bouw

GRONINGEN – De snelle veranderingen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat scholing van werknemers en werkzoekenden steeds belangrijker wordt. Wanneer werk verandert of verdwijnt is bij- of omscholing steeds vaker nodig. In branches zoals de detailhandel, horeca en evenementenbranche dreigen mensen uit te vallen of zijn ze al zonder werk komen te zitten. Daartegenover staan branches met een groot tekort aan personeel. Stichting OTP organiseert in samenwerking met Kansrijkberoep.nl het loopbaanoriëntatie programma ChecktheNewBizz.

Tijdens ChecktheNewBizz oriënteren mensen die een andere beroepsrichting willen kiezen, al dan niet gedwongen, zich op omscholing richting een kansrijk beroep. Tegelijkertijd leveren ze hiermee een bijdrage aan het verkleinen van de personeelstekorten binnen de arbeidsregio Groningen in bijvoorbeeld de bouw en IT sector.

ChecktheNewBizz in de bouw

De eerste editie is ChecktheNewbizz in de bouw. Bijna overal waar je kijkt wordt aan nieuwe projecten gewerkt. Een nieuw schoolgebouw, de sloop van een ziekenhuis en het verduurzamen en versterken van woningen. Kortom; de Bouw is volop in beweging! Naast timmerman en metselaar komen er steeds meer (nieuwe) functies in deze mooie branche. Hou jij ervan om de grote lijnen te bewaken en ben je communicatief sterk? Dan is projectcoördinator iets voor je. Of ben jij cijfermatig sterk onderlegd? Ga dan aan de slag als calculator. Via ChecktheNewBizz in de bouw maken mensen kennis met de vele verschillende, vaak onbekende, baankansen in de bouw.

Het programma richting een nieuwe baan

‘Het is een laagdrempelig, inspirerend en informatief programma voor omscholing richting een kansrijk beroep in de bouw. Je krijgt een kijkje achter de schermen bij verschillende bedrijven in de bouw en je hoort ervaringsverhalen van mensen uit de praktijk. Samen met een loopbaancoach ontdek je welke functie bij jou past. Daarnaast ga je actief aan de slag om te ervaren hoe het is om te werken in de bouw. Je sluit het traject af met een plan van aanpak. Voor de één is dat een extra meeloop dag en voor de ander een vervolggesprek met een opleiding.’ aldus Ingrid Veldscholten, manager bij Stichting OTP. ChecktheNewbizz in de bouw wordt georganiseerd in samenwerking met Kansrijkberoep.nl, House of Skills, Bouwend Nederland, Van Wijnen, Rottinghuis, Heijmans en Alfa-college.

Online voorlichting op 7 april van 10 tot 11 uur

Benieuwd welke functies binnen de bouw bij jou passen? Tijdens de online voorlichting op 7 april van 10.00 tot 11.00 uur krijg je informatie over baankansen en scholingsmogelijkheden in de bouw. Meld je direct aan via www.otp.nl/bouw.

