21,6% minder auto-inbraken in Groningen in 2020

GRONINGEN – Afgelopen jaar werd in Groningen 21,6 procent minder vaak ingebroken in auto’s ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee vond in Groningen de op één na grootste daling plaats van alle Nederlandse provincies. In totaal ging dit om een verschil van 141 auto’s. Landelijk nam het aantal auto-inbraken in 2020 af met 6,7 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiedata.

Minder auto-inbraken in 9 provincies

In negen Nederlandse provincies was een daling in het aantal auto-inbraken te zien. Alleen in Limburg was er een grotere daling te zien dan in Groningen: het aantal auto-inbraken nam hier af met 22,3 procent. Ook in Flevoland (-19,5 procent) en Friesland (-19 procent) was de daling relatief groot.

In Zeeland vond daarentegen de grootste stijging plaats, hier waren namelijk 54,7 procent meer inbraken dan het jaar daarvoor. Ook in Drenthe (30,5 procent) en Zuid-Holland (1,5 procent) stegen het aantal auto-inbraken ten opzichte van 2019.

Corona grote invloed op aantal inbraken

De daling in de provincie is representatief voor heel Nederland, waarin ook het aantal auto-inbraken daalde. De coronamaatregelen lijken een sterke invloed te hebben hierop. Zo nam het aantal inbraken in auto’s tijdens de eerste lockdown in 2020 af met gemiddeld 16,7 procent, terwijl in januari en februari het aantal incidenten juist steeg met respectievelijk 7,7 procent en 12,8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Na de eerste lockdown nam het aantal auto-inbraken weer toe. In de maanden juli tot en met september werden namelijk gemiddeld 9,1 procent meer incidenten gemeld dan in 2019.

Ook tijdens de huidige lockdown gaan auto-inbrekers weer minder vaak op pad. Van oktober 2020 tot en met februari 2021 werd er gemiddeld 28,7 procent minder vaak ingebroken in auto’s ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook in bijvoorbeel stad Groningen was er een zelfde tendens waarneembaar. Tijden de lockdownmaanden was er een daling van 158 auto-inbraken. In de maanden zonder lockdown werden er echter in 35 auto’s meer ingebroken dan in delfde periode een jaar eerder.

Vergoeding hangt af van type verzekering

Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer: “Als je alleen een WA-verzekering hebt, dan krijg je bij diefstal helaas niets vergoed via je autoverzekering. Een autoverzekering met een beperkt casco of een volledig cascodekking, biedt meestal standaard dekking voor accessoires. De maximale vergoeding verschilt enorm: € 500 tot € 5.000. Bij een aantal verzekeraars zijn accessoires zelfs onbeperkt meeverzekerd.”

Accessoires zijn de spullen die door de autofabrikant zijn ingebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de airbag, ingebouwd navigatiesysteem of audioapparatuur. Deze accessoires zijn verzekerd als onderdeel van de cataloguswaarde van de auto. Van Dijk: “Later ingebouwde accessoires, zoals een stereo-installatie of aparte versterker of geluidsboxen, kun je tot een bepaald bedrag meeverzekeren. Losse spullen zoals een telefoon of zonnebril vallen niet onder je autoverzekering. Hiervoor kun je in sommige gevallen wel aanspraak doen op je inboedelverzekering.”

Kijk hier voor de auto-inbraakmonitor van Independer met data en kaarten.

Ingezonden door Independer