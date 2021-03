Damclub Winschoten actief bij “Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021”

PEKELA, OLDAMBT – Omdat fysieke damtoernooien nog in de “wachtkamer” zitten wordt vrijdagavond 26 maart gestart met een nieuw online damtoernooi namelijk het “Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021”. De KNDB heeft hiervoor zo’n 80 dammers weten te interesseren, die daarvoor in 10 groepen naar sterkte zijn ingedeeld. Daarnaast is er nog een aparte groep in het leven geroepen van 8 spelers uit India.

Om 19.30 uur starten de wedstrijden onder een speeltempo van “Fischer 45 minuten + 30 seconden per zet”. Drie leden van Damclub Winschoten nemen hieraan deel, namelijk Jan Starke uit Oude Pekela, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Ties Willems uit Finsterwolde. Jan Starke komt uit in de 3e klasse A, Janick Lanting in de 3e klasse B en Ties Willems in de 3e klasse D.

Internationaal toernooi

Het merendeel van de spelers komt uit Nederland. Daarnaast komen nog 33 deelnemers uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Wit-Rusland, Dominicaanse Republiek, Senegal, Brazilië India en Trinidad and Tobago. De groepen bestaan overigens uit 8 spelers die in een zogenaamd “rondtoernooi” de komende 7 weken worden afgewerkt.

Lidraughts Provincie Cup KNDB 2021

Vrijdagavond 19 maart is de laatste ronde afgewerkt bij de “Lidraughts Provincie Cup KNDB 2021”. Kampioen is het Italiaanse InterBergamo geworden, na een 5 – 5 gelijkspel tegen DES Lunteren. Checkers Friends met Jan Starke uit Oude Pekela in de gelederen is na een 2 – 8 nederlaag tegen Huizum Leeuwarden uiteindelijk 6e geworden met 11 punten uit 10 partijen.

Het team van Checkers Friends bestond overigens uit Jeremy Pauwels uit Zuid-Holland, Jean-Louis Farcy uit Frankrijk, John Folkers uit Steenwijk, Herman Scholte uit Noordhorn en Jan Starke uit Oude Pekela. Checkers Friends bivakkeerde wekenlang op de 5e plaats, maar door de nederlaag tegen Huizum Leeuwarden, werd het door DC Nijmegen op bordpunten voorbijgestreefd. Toch een puike prestatie in dit sterke veld.

Eindstand

1. InterBergamo Italië 10 – 18 70 bp

2. SSS Kampen 10 – 17 62 bp

3. Huizum Leeuwarden 10 – 15 62 bp

4. DES Lunteren 10 – 14 62 bp

5. DC Nijmegen 10 – 11 58 bp

6. Checkers Friends 10 – 11 48 bp

7. Zuid-Holland 2 10 – 10 51 bp

8. TTS Surhuisterveen 10 – 5 36 bp

9. Campanola Italië 10 – 4 39 bp

10. KRASH Apeldoorn 10 – 3 35 bp

11. Zuid-Holland 1 10 – 2 23 bp

Ingezonden