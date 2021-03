Provincie bespaart meer dan 400 ton CO2 met schone dieselauto’s

GRONINGEN – De provincie heeft in 10 maanden tijd meer dan 400 ton CO 2 bespaard met de nieuwe HVO-diesel bedrijfswagens. Vanaf half mei 2020 rijdt de provincie met bedrijfswagens op een duurzaam alternatief van diesel, dat gemaakt is uit afval en restmateriaal van plantaardige oliën en vetten. In die tijd is meer dan 400 ton CO 2 bespaard. Daarvan kan je 60 keer de aarde rond rijden met een dieselauto.

HVO 100

HVO 100 is een dieselbrandstof gemaakt uit biomassa. ‘Hydrotreated Vegetable Oil’ (HVO) wordt geproduceerd uit afval en restmateriaal van plantaardige oliën en vetten, zoals afvalvet uit de voedingsindustrie en overblijfselen uit de productie van plantaardige olie en gebruikt frituurvet. De grondstof waar de diesel van is gemaakt, is afkomstig van een natuurlijke bron die niet op kan raken.

180.000 liter diesel

De helft van het wagen- en machinepark van de provincie bestaat uit dieselvoertuigen. Het gaat om 45 bedrijfsvoertuigen, 5 vrachtwagens, 3 werkschepen, tractoren, een mobiele kraan en aggregaten voor noodstroom. Deze voertuigen verbruiken gezamenlijk ongeveer 180.000 liter diesel per jaar. Verder rijden provincievoertuigen op groen gas (20), benzine (12), hybride (5) en elektrisch (4). Op dit moment stoot ons wagenpark jaarlijks iets meer dan 500 ton CO 2 uit. Door over te stappen naar HVO-diesel is de verwachting dat we in 2021 slechts 150 ton CO 2 uitstoten.

Tanken

In de provincie Groningen zijn op dit moment vijf tanklocaties voor HVO-diesel. De provincie heeft een eigen pomp op de werkplaats aan de Oostersluisweg en bij het steunpunt in Nieuwe Pekela.

Slim en groen

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk is blij met de besparing aan CO 2 . “Met de overstap van fossiele diesel naar HVO-diesel laten we zien dat minder uitstoot van CO 2 en fijnstof mogelijk is en geven we als provincie het goede voorbeeld in verduurzaming. Zo dragen we als provincie ook bij aan een schonere lucht.”

