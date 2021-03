Ree vindt de dood na door loslopende hond te zijn opgejaagd

WESTERWOLDE – De ree op de foto is door een loslopende hond de dood ingejaagd.

Nog steeds laten wandelaars hun honden in natuurgebieden loslopen. Ook op plaatsen waar met borden duidelijk is aangegeven dat dit is verboden, zeker in deze tijd met de geboorte van reekalfjes en hazen, vogels en konijnen.

De ree op de foto’s was opgejaagd door een loslopende hond. Het dier kwam in paniek vast te zitten in een afrastering waar de reeën normaal niet overheen proberen te springen. De bok stierf een gruwelijke dood, nadat hij ook nog door de hond te grazen werd genomen.

Reeën die jaren in een bepaald gebied lopen, gaan op zoek naar een andere plek waar ze rustig kunnen verblijven. In een ander natuurgebied in Westerwolde loopt ook een ree met waarschijnlijk een gebroken poot rond. Mogelijk moet het dier door een jager of een medewerker van Wildbeheer (WBE) worden afgemaakt.

Staatsbosbeheer controleert extra op loslopende honden en de boetes zijn niet mals (500 euro). Wordt iemand vaker betrapt met loslopende honden in natuurgebieden dat kunnen, naar verluidt, de honden in beslag worden genomen.

De foto’s en info is ingezonden. (Naam bij de redactie bekend)