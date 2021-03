RIVM: Situatie in Nederland verslechtert

NEDERLAND – In de week van 17 tot en met 23 maart kregen 46.005 mensen een positieve testuitslag, dit is een toename van 16% vergeleken met de week daarvoor. Het reproductiegetal is verder gestegen, van 1,06 op 1 maart naar 1,11 op 8 maart. Dat betekent dat het aantal besmettingen met SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in Nederland verder toeneemt. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis of op de IC intensive care met COVID-19 is opgenomen stijgt ook. In de afgelopen week werden 1.441 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, 114 opnames meer dan de week ervoor. Op de IC afdelingen werden 313 mensen opgenomen, dat zijn 39 opnames meer dan in de week ervoor. Het percentage positieve testen steeg afgelopen week naar 8,1% ten opzichte van 7,7% een week eerder.

Ruim 519.000 mensen lieten zich in de afgelopen week testen op SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , waarvan van 517.000 de testuitslag bekend is. Dat is een stijging van ruim 56.000 testen (+12%) in vergelijking met de week ervoor. Kinderen in de leeftijd 0 tot en met 12 jaar werden het vaakst getest in de afgelopen week, gevolgd door mensen in de leeftijd van 30 tot en met 39 jaar. Ook in Infectieradar.nl is een toename van het aantal mensen met luchtwegklachten te zien.

Positieve coronatesten

In de afgelopen zeven dagen kregen 264 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is het aantal meldingen (naar hoofd van de bevolking) het hoogst, met 359 meldingen per 100.000 inwoners. In alle leeftijdsgroepen is een stijging te zien in het aantal meldingen per 100.000 inwoners (zie figuur 1). De grootste relatieve stijging is te zien in de leeftijdsgroepen 0 tot en met 12 jaar (+23%) en 13 tot en met 17 jaar (+29%). Ook het aantal afgenomen testen namen het meest toe in deze leeftijdsgroepen. Dit hangt waarschijnlijk samen met het heropenen van het primair onderwijs en kinderopvang per 3 februari en het gedeeltelijk heropenen van de scholen in het voortgezet onderwijs per 1 maart. In de leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder nam het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners het minst toe; 8% in de afgelopen week. Dit is gedeeltelijk te verklaren door het vaccinatieprogramma.

Reproductiegetal naar 1,11

Het reproductiegetal is gestegen naar 1,11 (ondergrens 1,08, bovengrens 1,14) op 8 maart. Een week ervoor lag het reproductiegetal op 1,06 (ondergrens 1,03, bovengrens 1,09). Een reproductiegetal van 1,11 betekent dat 100 mensen met coronavirus samen 111 andere mensen besmetten. Het reproductiegetal wordt twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, geactualiseerd op het coronadashboard.

Bron: RIVM