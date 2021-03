Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 23 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | IETS HOGERE TEMPERATUREN

Het is vanmorgen nog overwegend bewolkt maar de zon komt er gaandeweg al af en toe doorheen. Vanmiddag lost de meeste bewolking op en dan wordt het overwegend zonnig. De temperatuur begint bij een graad 6 en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo’n 12 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 3.

Morgen is er ook niet veel wind. Dan is het vrij zonnig tot zonnig, pas morgenavond komt er uit het westen weer meer bewolking. De temperatuur wint er iets bij want het wordt 13 of 14 graden.

Donderdag begint met wat bewolking maar dan breekt de zon weer droog, en ook vrijdag zijn er nog flinke zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt dan nog tussen 12 en1 4 graden. In het weekend is het daarna wat koeler met een graad of 10, met op zaterdag enkele flinke buien.