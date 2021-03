Bever uit de stad Groningen uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa

GRONINGEN, WESTERWOLDE – Waterschap Hunze en Aa’s heeft vannacht de bever gevangen die verbleef in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Het dier is vervoerd naar Oost-Groningen en aan het begin van de ochtend door Natuurmonumenten uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa.

De bever is uitgezet op een plek waar zich nog geen andere bevers in de directe omgeving bevinden. Dit is van belang omdat bevers territoriale dieren zijn. Het waterschap verwacht dat het dier een prettige nieuwe verblijfplaats zal vinden in de omgeving van de Ruiten Aa en dat hij zich hier snel op zijn gemak zal voelen.

De bever is in opdracht van de provincie Groningen op grond van het onlangs vastgestelde beverbeheerplan gevangen. Met dit plan wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant. Een maand geleden zijn er kooien geplaatst in het gebied waar de bever zich in Groningen ophield. Met geursporen van een andere bever en groenten wist men het dier in de kooi te lokken.

Beverbeheerplan

In het beverbeheerplan wordt een onderscheid gemaakt in drie zones:

In de groene zone is er voor bevers een afwisselend leefgebied beschikbaar met beekdalen en natuurgebieden.

In de oranje zone, die voor een groot deel uit landbouwgebied bestaat, kan een bever zich vestigen, zolang zijn gedrag geen negatief effect heeft op de omgeving.

De rode zone is een laaggelegen gebied waar bevers een risico zijn voor de waterveiligheid. Een bever wordt hier op een diervriendelijke manier gevangen en overgeplaatst naar de groene zone.

De bever verbleef in de stad Groningen in de rode zone. Het dier is nu uitgezet in de groene zone.

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s