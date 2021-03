Boek: Natuur in het landschap van Westerwolde verschijnt op 3 april

WESTERWOLDE – Op 3 april verschijnt bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum het boek Natuur in het landschap van Westerwolde.

Westerwolde is voor Groningse begrippen een natuurrijke streek. Voor de bezoeker, niet alleen natuurliefhebbers, ontvouwt zich een gevarieerd landschap. In veel brochures en op websites wordt het landschap en zijn natuur beschreven. Echter, een publicatie waarin deze natuur meer in samenhang wordt gebracht was er nog niet.

Door 18 auteurs wordt op toegankelijke wijze over de natuur in Westerwolde geschreven. Hun verhalen zijn rijk en zeer fraai geïllustreerd waardoor het boek niet alleen voor natuurliefhebbers aantrekkelijk is, maar voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er in deze omgeving te vinden is aan leven. Het boek gaat over zoogdieren, amfibieën, reptielen en vogels. Ook insecten worden niet vergeten. Minder zichtbaar zijn planten en dieren die onder water leven, ze worden in het boek heel fraai in woord en beeld gebracht.

Uit het boek blijkt de veelzijdigheid van deze flora en fauna die zich heeft kunnen ontwikkelen dankzij het gevarieerde landschap: de beekdalen van de Ruiten Aa, de Mussel Aa en de Westerwoldsche Aa, de bossen en heidevelden, en ook het boerenlandschap met zijn talrijke houtwallen, singels, akkerflora en bosjes. De natuur staat onder druk; het opnieuw graven van bochtige beken en rivieren en de uitbreiding van natuurgebieden hebben tot herstel geleid, maar er moet nog veel gebeuren. Dat wordt beschreven in het laatste hoofdstuk, de ‘Natuurbalans’.

De aanleiding voor het schrijven van een natuurboek over Westerwolde is de ontwikkeling van een ─ nog te verschijnen ─ landschapsbiografie over Westerwolde met daarin een hoofdstuk ‘Planten en dieren’. De aangezochte auteurs schreven enthousiast uitgebreide verhalen die vanwege de beperkte ruimte slechts samengevat een plek zouden krijgen.

“Het zou jammer zijn wanneer de volledige informatie niet voor een breed publiek beschikbaar zou komen”, aldus Bauke Roelevink en Jan Bakker (medeauteurs van de landschapsbiografie).

“We stelden IVN Westerwolde-Oldambt en KNNV Oost-Groningen voor de volledige teksten te publiceren. Zij namen de handschoen op en dit boek is het resultaat geworden”.

Natuur in het landschap van Westerwolde is rijk geïllustreerd. Het is bedoeld voor natuurliefhebbers, inwoners en bezoekers van Westerwolde, en biedt een fraai beeld van de natuurrijkdom in dit gebied. Het wil daarnaast ook dienen als inspiratiebron om zelf de natuur in te gaan, om waar te nemen wat er leeft en groeit, en om dat eventueel vast te leggen en met anderen te delen.

Het boek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Gebroeders Hesse Fonds.

Ingezonden door Uitgeverij Koninklijke van Gorcum

Foto’s: Aart Jan Langbroek