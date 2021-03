Coronabesmettingen verpleegafdeling Cardiologie Martini Ziekenhuis

GRONINGEN – Op de verpleegafdeling Cardiologie van het Martini Ziekenhuis is een uitbraak van het coronavirus.

Het ziekenhuis heeft alle maatregelen genomen om verdere uitbraak te voorkomen. De besmette patiënten zijn opgenomen op de corona afdeling in het ziekenhuis. Alle direct betrokkenen worden geïnformeerd en getest. Ook het bron- en contactonderzoek is opgestart.

“U kunt erop vertrouwen dat we alles doen voor uw en onze veiligheid. Op deze manier kunnen we de zorg zoveel mogelijk door laten gaan. Geplande afspraken in het Martini Ziekenhuis gaan gewoon door, ook op de polikliniek Cardiologie. Heeft u een afspraak staan voor opname op de verpleegafdeling Cardiologie? Dan wordt u op een andere verpleegafdeling opgenomen. Wie via de Spoedeisende Hulp bij ons komt, kan ook gewoon worden gezien. Als daar blijkt dat u moet worden opgenomen, dan is daar plek voor in ons ziekenhuis”, aldus het Martini Ziekenhuis.

Patiënten afdeling Cardiologie

Patiënten die op dit moment zijn opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie worden extra vaak getest. Ook moeten ze zoveel mogelijk op hun kamer blijven en kunnen ze even geen bezoek ontvangen. Alleen wanneer de situatie van een patiënt plotseling verslechtert is bezoek mogelijk. Dit gaat altijd in overleg met de verpleegkundige van de afdeling.

Veilige zorg

Het Martini Ziekenhuis hanteert strenge veiligheidsmaatregelen wanneer het om het coronavirus gaat. De medewerkers worden veel en vaak getest en ze gebruiken waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook zijn ze scherp op de maatregelen die voor patiënten gelden.

Bron: Martini Ziekenhuis