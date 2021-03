Hennepplantages ontruimd in Buinen en Delfzijl

BUINEN, DELFZIJL – In Buinen en Delfzijl zijn hennepplantages ontruimd.

Vandaag heeft de politie in Buinen een hennepplantage ontruimd. Omdat de politie vermoedt dat er al meerdere keren is geoogst is ook een personenauto in beslag genomen. De planten en het apparatuur zijn vernietigd.

Gisteravond werd in een woning aan de Kustweg in Delfzijl een hennepkwekerij ontmanteld. In de kwekerij stonden op dat moment geen planten. Wel waren er alle faciliteiten voor een kwekerij met enkele honderden planten aanwezig. Er was sprake van stroomdiefstal. Bij de inval sloeg een persoon op de vlucht. De politie heeft met onder anderen een drone naar hem gezocht, maar tot nu zonder resultaat. De kwekerij is ontmanteld en de elektriciteit is door Enexis afgesloten.