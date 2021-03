Onlineprogramma in april: Désanne van Brederode

GRONINGEN – In het kader van de maand van de Filosofie zal schrijver en filosoof Désanne van Brederode op 15 april spreken over deze tijd waarin de ontwikkelingen en meningen over elkaar heen buitelen en waarin je nog maar zelden het zachtere geluid hoort van degene die bijzondere ontdekkingen doen.

Een crisis haalt de creativiteit naar boven. Dat is de ervaring bij de Poort, een cursuscentrum voor zingeving, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. De Poort werd door de coronacrisis gedwongen om haar cursusaanbod voor een groot deel online aan te bieden. “Het bracht een digitale versnelling teweeg en daardoor zijn we wendbaarder geworden, en dat is nu ook zeker nodig”. “We fungeren als brug tussen de mensen thuis en de docenten en trainers die verbonden zijn aan ons centrum.”. Zoals zovele stichtingen is ook de Poort geraakt in haar omzet. Bestaande activiteiten op locatie moesten vorig voorjaar pijlsnel omgezet worden naar online. Nu we een jaar verder zijn hebben gelukkig veel docenten de omslag gemaakt. En door scherp in te spelen op de actualiteit blijven we relevant. Het online aanbod is het afgelopen jaar enorm gegroeid en biedt inmiddels mogelijkheden waarin de diversiteit groot is.

Online lezing Stilte is een vriend donderdag 15 april 19:30 uur.

Info en aanmelden via www.cursuscentrumdepoort.nl

Ingezonden