Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen steunt 32 cultuur- en natuurprojecten voor ruim € 121.500

GRONINGEN – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het eerste kwartaal van 2021 32 projecten met een financiële bijdrage gesteund. In totaal is € 121.548 toegewezen aan bijzondere cultuur- en natuurprojecten in de provincie.

Het is elk kwartaal mogelijk om een aanvraag in te dienen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. Hieronder lichten we enkele projecten die kunnen rekenen op een bijdrage toe. De volledige lijst met toekenningen uit deze eerste ronde van 2021 is te vinden op Toewijzingen eerste kwartaal 2021 Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen



Enkele projecten die kunnen rekenen op een bijdrage:

Westerwolde

Stichting Westerwoldse Kanaalconcerten: Westerwoldse Concerten 2021: € 1.500

Midden-Groningen

Stichting Dorpshuis Meeden: Aankoop toneelgordijnen: € 3.825

Veendam

In Ontwerp V.O.F.: Publicatie Jugendstil in Oost-Groningen – nieuwe kunst op rijke bodem: € 2.500

Podcastserie archeologie in het landschap van Groningen

Stichting Erfgoedpartners krijgt een bijdrage van € 5.000 voor de digitalisering in tekst en beeld van twintig belangrijke archeologische objecten en/of locaties in de provincie Groningen en het maken van een serie korte podcasts over tien van deze plekken. Groningen heeft een eeuwenoud cultuurlandschap vol waardevolle archeologische plaatsen en Erfgoedpartners wil hiermee een groter publiek interesseren voor archeologie en landschap in deze provincie. Door de vele partijen die zijn betrokken, is er een breed draagvlak gecreëerd.



Volgende vergadering

In de vergadering van 21 juni 2021 behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen de aanvragen die in het tweede kwartaal ondersteuning krijgen. Deze voorstellen kunnen tot 6 weken vóór die datum online worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Kijk op www.cultuurfonds.nl/groningen voor meer informatie.

Over het Prins Bernhard CultuurfondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen is een van de twaalf provinciale afdelingen.

