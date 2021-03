PVV wil alsnog uitreiking van de Provinciale Sportprijs

GRONINGEN – De PVV-fractie heeft vragen gesteld aan het College van GS om ondanks de coronacrisis alsnog over te gaan tot toekenning/uitreiking van de Provinciale Sportprijs 2020. Juist in deze moeilijke tijd zou de provincie de spankracht van onze sportvrijwilligers moeten waarderen. De uitreiking zal met name de breedtesport zondermeer inspireren op de ingeslagen weg, hoe moeilijk ook, voort te gaan.┬á



Al sinds 1972 reikt de Provincie Groningen jaarlijks de door de Provinciale Groninger Sportraad (PGS) ingestelde Provinciale Sportprijs uit aan een persoon of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport in onze provincie. Aan menig vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie (Johan Zwanepol; Eurovoetbal; Run Winschoten), sportbestuurder (Marten Kastermans) of -trainer (Joop Alberda; Ron Jans), of topsporter (Marianne Timmer en Arjen Robben) is dit provinciale eerbetoon ten deel gevallen.



Zo is de PVV-fractie, om maar een voorbeeld te noemen, diep onder de indruk geraakt van de vrijwilligers die betrokken zijn bij zwembad de Horsten in Musselkanaal. Ook in deze barre coronatijd kon men het bad openhouden om jong en oud tot gezond bewegen aan te sporen. Bovendien introduceerde men revolutionaire energiebesparende maatregelen, waarvoor zelfs buitenlandse belangstelling bestaat.



Maar er zijn meer voorbeelden van hoe de sport in onze provincie op creatieve wijze en onder handhaving van de coronamaatregelen sport en bewegen ook in 2020 mogelijk heeft gemaakt.



Namens de fractie van de Partij voor de Vrijheid,



Ton van Kesteren



De vragen die de PVV-fractie aan het College van Gedeputeerde Staten heeft gesteld:

Is het College van GS het met de PVV-fractie eens dat sportaanbieders/-vrijwilligers aandacht en waardering verdienen? Kan het College van GS aangeven waarom het nog niet is gekomen tot toekenning/uitreiking van de jaarlijkse sportprijs voor het jaar 2020? Een dergelijk eerbetoon wordt met name in kringen van vrijwilligers t.b.v. de bevordering van de breedtesport hogelijk gewaardeerd. De vanaf 1972 in gang gezette reeks mag o.i. niet onnodig worden verbroken. Is het College van GS alsnog bereid om over te gaan tot toekenning/uitreiking van de Provinciale Sportprijs 2020 dan wel initiatieven daartoe te nemen? En zo nee waarom niet?

Ingezonden