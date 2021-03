RTV Westerwolde als eerste aangemeld voor een aansluiting op het nieuwe glasvezelnetwerk in de dorpskernen van Westerwolde en Stadskanaal

Westerwolde – RTV Westerwolde heeft zich als eerste aangemeld voor een aansluiting op het nieuwe glasvezelnetwerk in de dorpskernen van Westerwolde en Stadskanaal.



Afgelopen week zijn er in de studio van RTV Westerwolde foto’s gemaakt van bestuurslid Jan de Vries die zullen worden gebruikt in de campagne om tot realisatie te komen van het project van GlasDraad.



GlasDraad Groningen wil graag de kleinere dorpskernen van de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal voorzien van een glasvezelnetwerk.

Het buitengebied van Westerwolde en Stadskanaal heeft al glasvezel van Mabin Groningen. GlasDraad en Mabin Groningen zijn één organisatie. Mabin Groningen kent u waarschijnlijk nog wel van de roze koeien, nu komt GlasDraad Groningen langs met oranje koeien voor de bewoners in de kleinere dorpskernen van de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal!Op 6 April start de vraagbundeling. Vanaf dat moment zullen de bewoners van beide gemeenten geïnformeerd worden over glasvezel en kunt u uzelf inschrijven.

GlasDraad zal de bewoners voorzien van informatie en uitnodigen voor een informatieavond. Houd uw brievenbus in de gaten voor meer informatie.

Er is ook goed nieuws voor de bewoners van het buitengebied die al glasvezel hebben van Mabin Groningen, zij krijgen dit jaar toegang tot wel meer dan 10 serviceproviders!

Indien u nog niet aangemeld was omdat uw huidige provider geen diensten levert over het netwerk en nu wel, dan kunt u zich uiteraard nog aanmelden voor een aansluiting.



Hulp gezocht!

GlasDraad Groningen is ook op zoek naar enthousiaste bewoners uit de betreffende dorpen die mee willen helpen tijdens de vraagbundeling.

Alle hulp is welkom, of u nu 1 uur in de week beschikbaar bent of meer, alle hulp is welkom. Help mee met het plaatsen van vlaggetjes en informatie in uw straat of buurt en vertel ons wat er in uw buurt speelt.

Wilt u meehelpen? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar groningen@glasdraad.nl.

Glasdraad Groningen