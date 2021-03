Geen sprake van misdrijf in Nieuwediep

NIEUWEDIEP – In een woning op een vakantiepark aan de Oude Tolweg in Nieuwediep is maandagochtend 22 maart een overleden man aangetroffen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een misdrijf is uitgesloten. De vier aangehouden personen worden in vrijheid gesteld.

De politie kreeg op maandagochtend een melding van een reanimatie. Daarop zijn agenten zijn ter plaatse gegaan maar reanimatie mocht niet baten. De politie is direct een onderzoek gestart naar de dood van deze 38-jarige man uit Polen en hield maandag drie mannen en een vrouw aan vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man.

Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. Het viertal wordt om die reden in vrijheid gesteld. Of ze verweten kan worden dat zij nagelaten hebben hulp te bieden bij levensgevaar, wordt nog nader onderzocht.