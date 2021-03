Inwoners van Bunde ontvangen verontrustende telefoontjes

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 24 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE WOENSDAG| KOELER WEEKEND

Het is een zonnige dag vandaag, maar het is wel heiig en vanmiddag komt er ook wat meer sluierbewolking bij. Maar het is rustig met een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. De temperatuur klimt gestaag: die wordt vanmiddag ongeveer 13 graden.

Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht en morgenochtend is het bewolkt met kans op wat regen of motregen. Daarna komen er morgenmiddag enkele opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. Maximumtemperatuur morgen opnieuw rond 13 graden, de wind draait bij van zuidwest naar west.

Vrijdag komt er meer wind en dat kondigt een wisselvallig weekend aan. Vrijdag is het nog lang droog maar ’s avonds kan het gaan regenen. Daarna vallen er zaterdag zijn er enkele flinke buien met kans op hagel, zondag is het bewolkt met af en toe regen. De middagtemperatuur zakt in het weekend terug tot een graad of 10.