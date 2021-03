Nieuwe ronde oriëntatie biologische landbouw Groningen van start

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 25 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZACHTE DAGEN | WISSELVALLIG WEEKEND

Het is een dag met wisselende bewolking en af en toe nog wat zon. Maar de kans op een bui is er ook: vooral in de loop van de ochtend en in de middag kan een bui vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten, de maximumtemperatuur is een graad of 12.

Vanavond is het droog maar vannacht en morgenochtend kan een bui voorbijkomen. Morgenmiddag is er af en toe zon en is het weer droog, in de loop van morgenavond is er kans op regen.

En die regen is het begin van een wisselvallig weekend, want zaterdag zijn er enkele flinke buien, waarbij kans is op onweer en hagel. Er is zaterdag ook wel wat zon maar het is koud met 7 tot 9 graden en een vrij krachtige westenwind. Zondag is er veel bewolking met soms regen of motregen en een stevige zuidwestenwind.

Na het weekend is er minder wind en het wordt maandag en dinsdag 14 of 15 graden, maar er kan nog een bui vallen. Later in de week gaan we terug naar maxima van 10 tot 12 graden.