Burgemeester Klaas Sloots doet oproep aan inwoners

STADSKANAAL – Burgemeester Klaas Sloots is nog maar kort burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Hij is opgegroeid vlakbij Stadskanaal en kent uiteraard een hoop mooie plekjes in zijn gemeente. Na zijn jeugd is hij in het midden van het land gaan wonen. Terug in Stadskanaal wil hij graag de gemeente herontdekken. Bovendien is hij gevraagd door OOG TV om een podcast op te nemen voor het programma ‘Buiten de grachten’. Hierin kan de burgemeester vertellen over zijn eerste maanden in Stadskanaal, maar óók benoemen wat de mooiste plekjes in onze gemeente zijn of welke activiteiten er te doen zijn en waar de inwoners het meest trots op zijn.

Oproep burgemeester

Daarom roept hij de hulp in van de inwoners. Burgemeester Klaas Sloots: “Ik ken uiteraard de Juffertoren in Onstwedde, het dorpsgezicht in Smeerling en het Streek Historisch Centrum. Maar: wat maakt Stadskanaal voor u de leukste gemeente van Groningen? Wat is het leukste plekje? Ik hoor het graag van u!” Inwoners die de burgemeester willen helpen kunnen hun reactie via de mail naar de gemeente sturen.

Buiten de grachten

Het programma buiten de grachten brengt vanuit 10 verschillende gemeenten een podcast uit over welke mooie plekjes er in onze provincie zijn. Het programma wil de luisteraars laten weten welke mooie plekken er ‘buiten de grachten’ van de stad Groningen zijn om te ontdekken. Elke aflevering wordt geïntroduceerd door een bekende Groninger uit de betreffende gemeente. Omdat onze gemeente een kersverse burgemeester heeft is hem gevraagd om mee te werken. De podcast is vanaf eind april beschikbaar in alle podcast-apps, zoals Spotify, Itunes, Google Podcast én ook de website van OOG Spotify.

