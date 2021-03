Opname kerkdienst Hervormde gemeente Sellingen te horen bij RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 26 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG WEEKEND | DAARNA LENTEWEER

We beginnen nog tamelijk bewolkt maar de zon zal doorbreken en het wordt een mooie middag met flinke zonnige perioden en een paar wolkenvelden. Het blijft tot in de avond ook overwegend droog, in de loop van de avond en vannacht zijn er perioden met regen. Er is vandaag een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest, de middagtemperatuur is heel netjes met een maximum va 13 of 14 graden.

Laat vanavond en rond middernacht passeert dus een front met regen, daarna vallen er vannacht en morgen af en toe buien. Daarbij zijn ook enkele flinke buien, mogelijk met onweer en morgen ook met hagel. Er staat morgen een matige tot vrij krachtige wind uit het westen, de maximumtemperatuur is morgen maar 9 graden.

Zondag is er ook veel wind en dan is het meestal bewolkt met af en toe een beetje regen of motregen, en dan een temperatuur rond 11 graden. Maar na het weekend wordt het zachter met maandag 15 tot 17 graden, en dinsdag 16 tot 18 graden. Er is dan ook minder wind en vrij veel zon, pas woensdag is er opnieuw kans op een bui.