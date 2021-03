Geen gewonden bij keukenbrand Gieterveen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 27 maart, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG WEEKEND| DAARNA TIJDELIJK LENTE

We beleven een koel en wisselvallig weekend, maar begin volgende week wordt het veel beter en hebben we in iedere geval 2 of 3 mooie lentedagen. Vandaag zijn er in elk geval enkele buien en daar kunnen ook pittige buien bij zijn. Er is kans op onweer en een hagelbui is ook mogelijk. Maar er is regelmatig ook zon, de maximumtemperatuur is 8 graden. Daarbij staat er een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vannacht draait de wind naar het oosten maar er blijft morgen vrij veel wind. En dan is het ook bewolkt en soms kan er wat regen vallen. Maximum morgen rond 11 graden, dus dat is al wat hoger dan vandaag.

Maandag schieten we ’s middags door naar 15 tot 17 graden. Er is dan veel zon met wat hoge bewolking en een matige zuidwestenwind. Dinsdag is er een zwakke zuidenwind, en met de lentezon kom dan inderdaad de 20 graden-grens in beeld. In de tweede helft van de week draait de wind naar het noorden en dan is het 7 tot 9 graden. Tussendoor kan het woensdag nog 15 graden, met later op die dag wat regen.