Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 28 maart, 09.00 uur. Door John Havinga

VANMIDDAG REGEN EN MOTREGEN| MORGEN LENTE

Vandaag overheersen de wolken en vanmiddag valt er nu en dan regen. De maximumtemperaturen komen uit rond 9 à 10 graden, bij een matige en soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond wordt het droog en vannacht volgen er opklaringen. Het minimum ligt vannacht rond 7 gr.

Maandag veel zon en maxima van 16 à 17 graden. Er is hooguit soms wat lichte sluierbewolking en de wind is ook een stuk rustiger. Die wordt matig uit het zuidwesten.

Vervolgens zien we de temperaturen verder door stijgen. Het blijft dinsdag en woensdag zonnig en op deze twee dagen komt de 20 graden-grens in beeld. In de tweede helft van de week draait de wind naar het noordwesten tot noorden en en dan zakt het kwik terug naar 8 graden. Er is vanaf donderdag dan ook sprake van wisselend bewolkt weer en nu en dan buitjes.