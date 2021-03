Diverdoatsie was een gezellige afsluiting van het projekt Biblionets Veurlezerij

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Bij Diverdoatsie was gisteren een gezellige afsluiting van het projekt Biblionets Veurlezerij.

Het is zaterdag 27 maart, half negen ’s morgens. Er brandt reeds licht in de studio van Radio Westerwolde als ik de parkeerplaats oprij. De mannen die deze morgen de techniek verzorgen bij Diverdoatsie, Cees Sweep en Gert Wubs zijn reeds aanwezig. Ik overhandig Cees m’n stick met muziek die ik uitgezocht heb voor deze uitzending.

Snel koffie zetten, zodat alles klaar staat als de gasten van Biblionet Groningen binnen komen. Tien voor negen zijn programma medewerkster Birte Buwalda en de vrijwilligsters van de bibliotheek die een verhaal gaan voorlezen, Kineke Kuper en Margriet Smid aanwezig. De koffie wordt ingeschonken. Even voor negen komt vrijwilligster Willeke Bergman ook binnen, “te laat van huis vertrokken en dan ook nog eens twee trekkers voor me die ik niet voorbij kwam”. Birte komt met schoteltjes, lepeltjes en een mes aan om het gebak te kunnen snijden dat ze voor deze morgen heeft meegebracht.

Het is nl. voorlopig de laatste uitzending van het project Biblionets Veurlezerij op Radio Westerwolde waarbij vrijwilligsters van de bibliotheken van Westerwolde een verhaal in het Gronings voorlezen en daarbij iets vertellen over de schrijver. In september krijgt het echter wel een vervolg. Birte heeft al een hele reis achter de rug, ze woont nl. in Westernieland. Het dorp waar ook de bekende cabaretier Freek de Jonge is geboren.

Na het Grunnegs volkslaid en een kort programmaoverzicht gaan we verder met een primeur. We hebben een spiksplinternieuw nummer van Josien Bakker met de titel “Ken ik die weer”. Ze heeft het geschreven voor het Grunneger Laidjesfestival dat ze in 2020 heeft gewonnen en het gaat over haar vader die destijds in het ziekenhuis lag en die ze miste. Birte vertelt kort wat haar functie inhoudt en hoe het initiatief om in het Gronings voor te lezen tijdens Diverdoatsie tot stand is gekomen en haar rol hierin.

Kineke Kuper leest vervolgens een verhaal voor met als titel “Milieu”. Dit is een actueel onderwerp en het is belangrijk om de kinderen hierin zo vroeg mogelijk mee te nemen. Willeke Bergman heeft een verhaal uit het boek “Ongeliek” Verhoalen ien t Westerketiers van Tonko Ufkes gekozen. Het is mooi om te horen dat de verschillende soorten dialecten die er zijn in het Gronings, in deze uitzending van Diverdoatsie voorbij komen. En tenslotte neemt Margriet Smid ons mee naar een verhaal van dichter, schrijver Henk Puister over de toukomst van de Grunneger toal. Met elkaar denken we dat die toekomst er wel is.

Tussen de bedrijven door wordt er mooie streektaalmuziek gedraaid met o.a. nieuwe nummers van Krzystof Groen met “Zotterdagmiddag loat”, de uit Usquert afkomstige Richard Hoek met “Echte kameroaden” en uit Winsum, Anja Poelman met het nummer “Babbelbek”. Nadat de 4 dames een klein presentje in ontvangst hebben genomen, sluiten we af met het Westerwolds volkslaid door Klaas Spekken.

Een gezellige afsluiting van een half jaar Biblionets Veurlezerij, een geslaagde samenwerking tussen Biblionet Groningen en Radio Westerwolde, waarbij het promoten van het (voor)lezen van de Grunneger toal en het onder de aandacht brengen van de Grunnegstoalige boekencollectie in de bibliotheken van Biblionet Groningen het doel was.