Janick Lanting uit Bad Nieuweschans naar Halve Finale NK dammen voor aspiranten

OLDAMBT – Zaterdag 3 april wordt “online” een begin gemaakt met de halve finale NK dammen voor aspiranten. De 30 deelnemers werken dan in één groep 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 15 minuten + 10 seconden per zet”. 3 april staan 5 ronden gepland en op 10 april de resterende 4 ronden. De eerste ronde wordt bepaald door de computer. Bij deze “toernooimanager” worden vanaf de 2e ronde spelers, met gelijk aantal punten, aan elkaar gekoppeld. Na het opmaken van de eindstand plaatsen de nummer 1 t/m 9 zich voor de finale van 5 t/m 10 juli, aangevuld met de kampioen van vorig jaar de 15 jarige Emre Hageman uit Scheveningen.

Damclub Winschoten

Janick Lanting uit Bad Nieuweschans is al vanaf de “welpenleeftijd” lid van Damclub Winschoten en tevens vaste keuze in het 1e team dat uitkomt in de 2e klasse A van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Het 14-jarig damtalent en eerstejaars aspirant, heeft zich geplaatst voor deze halve finale. De leeftijd van de aspirant dammers loopt overigens van 14 t/m 16 jaar.

Nationale Titel

Janick Lanting heeft reeds meerdere damtitels achter zijn naam staan. De beste prestatie was tot nu toe in Apeldoorn waar Janick op 7 september 2019 bij het schooldam-topscorers-toernooi 2019 de Nationale Titel voor zich opeiste. In de welpenklasse behaalde Janick in 2017 de Groningse damtitel met een 100% score. In 2018 en 2019 pakte Janick als teamlid van OBS Houwingaham uit Bad Nieuweschans de Groningse titel bij het schooldammen in de pupillenklasse. Daarnaast, 3 jaar op rij, met OBS Houwingaham de damtitel in het district Oost-Groningen

Kampioen Regio Cup 2019 – 2020

Janick Lanting heeft, seizoen 2019 – 2020 met het kampioenschap, beslag gelegd op het prestigieuze Regio Cup toernooi. In Noord Nederland geldt dit als dé “opstapplaats” voor de beginnende jeugddammer. Bij dit systeem kunnen namelijk zowel de beginnende- als de gevorderde dammers deelnemen. Eind vorige eeuw legde de Drentse Dambond (DDB) de basis voor deze jeugdtoernooien, die elk seizoen grofweg zo’n 6 plaatsen in Noord-Nederland bezoeken. Het laatste toernooi stond gepland op 14 maart 2020 in Dedemsvaart, echter de intelligente lockdown stopte het fysieke dammen voorlopig. Doorgaans nemen zo’n 160 jonge dammers deel aan de Regio Cup wedstrijden.

Toernooibase

De halve finale wedstrijden zijn overigens “online” te volgen op toernooibase van de KNDB.

Zaterdag 3 april starten de partijen van de 1e ronde om 10.30 uur. Zaterdag 10 april begint de 6e ronde eveneens om 10.30 uur. Uiteraard staan beide wedstrijddagen onder toezicht van coördinator Jeugdzaken Michel Stempher van de KNDB.

Ingezonden