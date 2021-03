DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Twist

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de Alt-Hesepertwist bij Twist drie personen gewond geraakt, waarvan twee kinderen. Het ongeval gebeurde toen een 37 jarige bestuurster van een Audi om half één tijdens een hevige hagelbui de controle over haar voertuig verloor. De auto kwam in de berm terecht, sloeg over de kop en kwam liggend op het dak tot stilstand. De bestuurster en haar kinderen van vier en zeven jaar raakten gewond. Ze zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 22.500 euro geschat.

A31

Op de A31 gebeurden gistermiddag tijdens hagelbuien diverse ongevallen. Tussen Wietmarschen en Geeste gebeurden er tussen elf uur en half vier acht ongelukken. Hierbij raakten drie personen gewond. In alle gevallen verloren de automobilisten de controle over hun voertuigen en botsten tegen de vangrail. De totale schade wordt op 90.000 euro geschat. Het verkeer kon om de ongevallen worden geleid. Bij een ongeval ter hoogte van Geeste verliet om kwart over drie de bestuurder de plaats van het ongeval.

Meppen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is ingebroken bij een tuin bij een woning aan de Herrenmühlenweg in Meppen. Nadat een tuinhek was vernield gingen de daders er met een rookoven vandoor. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Weener

Gisteravond is om half acht op de Zur Heide in Weener een 22 jarige bestuurder van een VW Golf tegen een boom gebotst. Hierbij raakten de bestuurder en een 19 jarige man, die als passagier bij hem in de auto zat, zwaargewond. Zij werden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De bestuurder bleek onder invloed te verkeren. Een bloedproef wees uit dat hij 1.26 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is ingevorderd.