Westerwolde Weerbericht van: Maandag 29 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

3 DAGEN LENTE| WOENSDAG 20 GRADEN

We zijn begonnen aan een paar mooie dagen want vanochtend is er soms nog hoge bewolking maar het is al redelijk zonnig. Vanmiddag is er ook maar weinig bewolking en met het lente-zonnetje wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht valt de wind bijna weg en het koelt daardoor nog redelijk af: de minimumtemperatuur is ongeveer 4 graden. Morgen schijnt de zon uitbundig en er is een zwakke veranderlijke wind. Daardoor gaat de temperatuur gezwind omhoog, tot 18 á 19 graden in de middag.

Woensdag doen we daar nog een graadje bij en kan het 20 of 21 graden worden. Ook dan is er veel zon met een zwakke veranderlijke wind. Donderdag draait de wind naar het noorden en dan wordt het veel koeler: donderdag wordt het zo’n 11 graden en daarna nog maar 8 tot 10 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft eind van de week de meeste tijd ook droog.