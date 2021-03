Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 30 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN ZACHT | NA MORGEN KOELER

Het is boven het meeste van West-Europa prachtig lenteweer met weinig of geen bewolking. En het wordt met de zon ook weer wat zachter dan gisteren: toen werd het 17 á 18 graden, nu kan het 19 of 20 graden worden. Er staat een zwakke zuidenwind.

Vanavond en vannacht is er maar weinig wind en het koelt opnieuw vrij ver af. De minima komen uit rond 6 graden. Morgen is het nogmaals een zonnige dag en dan komt de temperatuur uit op 20 á 21 graden.

Het is pas op de donderdag dat de wind uit het noorden gaat waaien. Dat geeft dan wel een flinke afkoeling met een maximum rond 11 graden. Dat gaat gepaard met wolkenvelden en mogelijk valt er donderdag ook een kleine bui. Vrijdag en zaterdag waait de wind uit noord tot noordwest. Dat geeft maxima rond 9 graden, vrij veel bewolking, en enkele buien. En ook de paasdagen zijn fris en licht wisselvallig.