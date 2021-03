Eerste nieuwe containers zijn geleverd

WESTERWOLDE – Deze week zijn DVL milieuservice en afvalinzamelaar Omrin gestart met het leveren van nieuwe containers in de gemeente Westerwolde.

De eerste nieuwe containers zijn in de gemeente Westerwolde geleverd. De desbetreffende inwoners hebben hier onlangs een brief over gekregen. De oude containers worden de komende weken geleegd. Na de leging moeten de inwoners gebruik maken van de nieuwe containers; de oude worden over enkele weken opgehaald.

De PMD-container is niet meer nodig. Plastic, metaal en drinkpakken mogen in de grijze container. Druk drinkpakken, plastic flessen en blikjes plat voor je ze weggooit. Zo is de bak minder snel vol. Omrin haalt met machines het PMD uit het restafval. Ook kunt u het PMD inleveren bij de PMD containers die in meerdere dorpen binnen de gemeente zijn geplaats.

De nieuwe containers bestaan voor 85% uit gerecycled plastic. Heb je vragen over de nieuwe containers? Kijk dan op www.containerwisselwesterwolde.nl. Of neem contact op met DVL milieuservice: (0800) 020 10 42.