Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

Meppen

Tussen zaterdag en maandag is ingebroken bij een kantoor aan de Am Markt in Meppen. Zowel de ruimtes op de eerste als op de tweede verdieping werden doorzocht. Het is nog niet bekend of en wat er gestolen is. De politie zoekt getuigen.

Papenburg

Vannacht is de brandweer en politie uitgerukt voor een inzet aan de Erste Wiek links in Papenburg. Daar waren onder een houten overkapping door onbekende oorzaak twee vuilnisbakken en meerdere gele zakken met afval in brand geraakt. Toen de brandweer arriveerde waren de bewoners al begonnen met blussen. De brandweer van Papenburg Obenende heeft de klus afgemaakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Papenburg

Vanmorgen zijn bij een ongeval op het Mittelkanal rechts drie personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 33 jarige bestuurder van een VW om 11.40 uur op de verkeerde weghelft terecht kwam. Daar botste hij tegen een tegemoetkomende Fiat. Deze auto kwam door de klap in het kanaal terecht. De 41 jarige bestuurster en een 10 jarig meisje, dat bij haar in de auto zat, raakten, evenals de bestuurder van de VW, gewond.