Zwerfvuil en creativiteit beloond door waterschap

Photo by Ishan @seefromthesky on Unsplash

In samenwerking met Campus Winschoten heeft waterschap Hunze en Aa’s 300 leerlingen gevraagd mee te doen aan een educatieproject over Plastic Soep. De leerlingen raapten in hun eigen leefomgeving zwerfvuil op, maakten er een kunstwerk van en presenteerden dit digitaal. De mooiste inzending werd beloond met een iPad.

Alle leerlingen van de derde klassen kregen van Hunze en Aa’s een lesbrief over Plastic Soep toegestuurd. Deze brief legde uit dat de plastic die op straat belandt en in sloten of kanalen terechtkomt, kan leiden tot een grote opeenhoping van plastic (deeltjes) in de oceaan. Om deze plastic soep te voorkomen, werd een aantal tips gegeven.

Na de kennis te hebben gedeeld, vroeg Hunze en Aa’s de leerlingen om zelf in de eigen woonomgeving te kijken hoeveel zwerfafval er ligt en dit mee te nemen. Van dit afval, of bewaard plastic van thuis, konden de leerlingen een kunstwerk maken. Daarbij was alles geoorloofd.

Er werden veel verschillende creaties gemaakt en opgestuurd. Van schilderijen van plastic tot bloempotten met voorjaarsbollen. De jeugd had zich flink uitgesloofd. Van alle inzendingen koos het waterschap de mooiste uit.

Dinand Roos was de gelukkige winnaar. Met zijn hanger met inktvissen van plastic flesjes wist hij de jury het meest te overtuigen. Ook voldeed hij aan de andere eisen door een foto van zijn zwerfvuilactie en het maken van het kunstwerk in te sturen. Hij nam maandagochtend een iPad in ontvangst. Dinand was blij verrast met deze prijs.