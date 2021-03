Odyssey of the Seas overgedragen aan de Royal Caribbean Group

PAPENBURG – De Meyer Werft heeft vandaag de Odyssey of the Seas aan de Royal Caribbean Group overgedragen. Het cruiseschip van de Quantum Ultra-klasse is de laatste van een serie van vijf schepen die de Meyer Werft aan de Royal Caribbean Group heeft geleverd.

“In 2011 heeft de Royal Caribbean Group ons de opdracht gegeven om de eerste twee Quantum-klasse cruiseschepen te bouwen, die vanaf dag één erg populair zijn bij passagiers. We hebben deze schepen continu verbeterd en ontwikkeld, zodat we nu in totaal vijf schepen hebben gebouwd”, zegt Stephan Schmees, lid van het scheepsprojectmanagementteam.

De totale Quantum-klasse is een van de grootste series schepen die Meyer Werft tot nu toe heeft gebouwd. De bouw van de vijf zusterschepen omvat in totaal 840.000 GT, met onder meer 11.000 kilometer kabellijnen, 2.000 kilometer pijpleidingen en 10.500 passagierscabines.

Net als de zusterschepen Quantum of the Seas, Anthem of the Seas, Ovation of the Seas en Spectrum of the Seas, heeft de Odyssey of the Seas de glazen, 90 meter hoge North Star-observatiegondel, de surfsimulator Flow Rider van iFly en de parachutespringende Rip Cord-simulator en de Sky Pad, een VR-bungee-trampoline op het achtersteven van het schip.

De Odyssey of the Seas weegt 169.000 GT, is 347,1 meter lang, 41,4 meter breed en biedt plaats aan 4.210 passagiers. Het schip beschikt over ultramoderne uitlaatgasreinigingssystemen zoals hybride gaswassers en SCR-katalysatoren. Zeer energiezuinige technische systemen, geoptimaliseerde hydrodynamica, intelligente warmteterugwinning en tal van andere voorzieningen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen. Een dieselelektrische pod-aandrijving, uitgebreide alarm- en beveiligingssystemen, interactieve communicatiesystemen en de nieuwste podiumtechnologie garanderen veiligheid en entertainment volgens de hoogste technische normen.

Binnenkort verlaat de Odyssey of the Seas Bremerhaven. Op 2 juni wordt het schip ingezet voor cruises in de Middellandse Zee vanuit Haifa (Israël).

Bron: Meyer Werft