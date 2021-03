Fotoreportage van de werkzaamheden in de Lethe

BELLINGWOLDE – In De Lethe is afgelopen najaar een start gemaakt met het maken van een ecologische verbindingszone tussen de Eems in Duitsland en natuurgebieden in Westerwolde. Doordat de nu van elkaar gescheiden watergebieden aan elkaar worden gekoppeld, kunnen verschillende diersoorten zich straks van oost naar west, en andersom, verplaatsen.

Vooral de oevergebonden dieren zoals de otter en ringslang profiteren van deze ecologische verbindingszone. De huidige sloot in het gebied is daarom verbonden met het B.L. Tijdenskanaal en de Brualer Schloot in Duitsland. De bestaande sloot is de afgelopen maanden ook verbreed en deze sloot is voorzien van natuurvriendelijke oevers. Ook zijn er poelen aangelegd.

Foto’s: Jan Doornkamp