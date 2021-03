Gaslek door plaatsen hekwerk in Borger

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 31 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN ZACHT | MORGEN KOELER

Het zal ook vandaag een zonnige en heel zachte dag zijn. Soms is er wat sluierbewolking maar de temperatuur gaat met de zon gestaag omhoog naar maxima rond 21 graden. Vanochtend is er heel weinig wind, vanmiddag komt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op gang.

Vannacht kan er wat laaghangende bewolking van zee komen, morgen wisselt het af tussen bewolkte perioden en zonnige momenten. Er komt een matige noordenwind en dat geeft veel koeler weer met een maximum van maar 12 graden.

Vrijdag is met de temperatuur een dieptepunt want dan is het maar 9 graden en dan is er kans op een bui. Het Paasweekend is overwegend droog met zonnige perioden en middagtemperaturen rond 12 graden. Vanaf maandag lijkt het weer iets kouder te worden, met kans op enkele regen- en hagelbuien.