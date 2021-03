DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bockhorst

Gisteren is bij een ongeval op de Landesstraße in Bockhorst een 17 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor de controle over zijn voertuig toen hij in een bocht iemand wou inhalen. Hij kwam in de linker berm terecht en belandde vervolgens in een sloot. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Papenburg

Bij een ongeval op de Alten Werft in Papenburg zijn gisteravond om acht uur twee personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 34 jarige bestuurder van een Skoda bij het afslaan naar de Deverweg een tegemoetkomende motorrijder over het hoofd zag. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de 21 jarige motorrijder zwaar gewond. De veroorzaker van het ongeval kwam er met lichtere verwondingen vanaf. De schade wordt op 13.000 euro geschat.

Kluse

Gisteravond zijn de politie en de brandweer van Dörpen en Kluse uitgerukt voor een brand in de hal van een woning aan de Wippinger Straße in Kluse. Daar was rond negen uur door onbekende oorzaak het parket in brand geraakt. Toen de brandweer arriveerde had de bewoner het vuur al gedoofd. De brandweer voerde na-controle uit. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Weener

Gisteravond controleerde de politie op de Weenerstraße in Weener om 23.54 uur een bestuurder van een BMW. Uit de controle bleek dat de auto niet verzekerd was. De bestuurder moest de auto laten staan.

Meppen

Vannacht is tussen middernacht en vijf uur bij de afrit vanaf de B70 naar de Schießplatz bij Meppen een verkeersbord aangereden. Het bord raakte dusdanig beschadigd dat het op de rijbaan terecht kwam. De aanrijding is vermoedelijk met een vrachtwagen gebeurd. De politie zoekt getuigen.