Meyer Werft sleept Japanse order in de wacht

Een klein schip voor Japan – een groot signaal voor de scheepsbouw in Papenburg! Zo kopt de Meyer Werft vandaag op hun website. De Japanse groep NYK en de Meyer Werft hebben een contract getekend voor de bouw van een nieuw cruiseschip. De Meyer Werft is de eerste scheepswerf ter wereld die hierin slaagde, want sinds het begin van de pandemie heeft geen enkele rederij een nieuwe bouwopdracht voor een cruiseschip geplaatst.

De beursgenoteerde NYK Group is een van de grootste rederijen ter wereld en plaatst nu voor het eerst via een joint venture bestelling in Papenburg. Ook al is het nieuw te bouwen cruiseschip met een lengte van 229 meter (51.950 GT) relatief klein, het is een belangrijk signaal voor de Meyer Werft, met zijn grootste overdekte bouwdok ter wereld.

“Het is weer een heel belangrijke stap om de locatie Papenburg veilig te stellen. Voor ons toekomstige programma met enorm belangrijke besparingen en veel verschillende maatregelen, zijn nieuwe bestellingen absoluut noodzakelijk ”, zegt manager Jan Meyer. “ Het is de eerste order in de 226-jarige geschiedenis van de scheepswerf waarin alle contractdocumenten en plannen werden opgesteld en onderhandeld als onderdeel van videoconferenties”.

Imke Knoop, Hoofd Sales & Design: “Door de pandemie zijn rederijen over de hele wereld vrij in het kiezen van hun werflocaties. Met onze combinatie van conceptie, kwaliteit, innovatie en natuurlijk toenemende prijsdruk moeten we het hoofd bieden aan wereldwijde, soms zwaar gesubsidieerde concurrentie. De bestelling komt net op tijd, tot nu toe staat er voor 2025 maar één opdracht gepland. “

Met deze order heeft de Meyer Werft nu in 2025 een tweede schip in de maak, namelijk een klein en een groot schip. De productie in Papenburg is gebaseerd voor een jaarlijks bouwvolume van 420.000 GT. De twee schepen voor 2025 hebben een totale volume van slechts 182.000 GT. “

Het nieuwe cruiseschip voor de NYK Group moet in 2025 worden opgeleverd. Hierin wordt ook weer een LNG-aandrijving (Liquefied Natural Gas) geïnstalleerd. Deze moderne en momenteel meest milieuvriendelijke technologie voor cruiseschepen werd in 2018 voor het eerst door de Meyer Werft met succes gebruikt als een wereldwijde innovatie voor complete scheepsvoortstuwing.

De NYK Group is met ruim 37.000 medewerkers een van de grootste rederijen ter wereld en is met 700 schepen voornamelijk actief in de container-, RoRo-markt en logistiek. Het huidige cruiseschip van de NYK Line is de Asuka II, die in 1990 werd geleverd door Mitsubishi Heavy Industries (Japan). Het nieuw te bouwen schip krijgt een lengte van 228,86 meter, een breedte van 29,80 meter en weegt 51.950GT. Er worden 385 hutten gebouwd voor in totaal 744 passagiers.

Bron: Meyer Werft