Minder diepe neustest voor kinderen

GRONINGEN – Met ingang van zondag 4 april 2021 past GGD Groningen de methode van testen op het coronavirus voor kinderen tot en met 12 jaar aan. De testafname in de neus gaat op dezelfde manier, alleen dan minder diep. De afname in de keel blijft hetzelfde. De combinatie van neus- en keeltest geeft een betrouwbare uitslag van de test.

Testmethode aangepast

Het is belangrijk voor de virusbestrijding dat zoveel mogelijk kinderen zich laten testen. Dat geldt in sommige gevallen ook voor kinderen zonder klachten. Bijvoorbeeld als de leerkracht of een kind in de klas positief is getest. Voor kinderen is het toch soms best spannend en onprettig. Daardoor willen zij niet altijd een test. Na onderzoek is de testmethode voor kinderen tot en met 12 jaar landelijk aangepast.

Nieuwe werkwijze: minder diep in de neus

De testafname gaat op dezelfde manier als voorheen, alleen minder diep. Het wattenstaafje gaat 1 – 2 cm diep (afhankelijk van de leeftijd van het kind) de neus in. Voorheen was dit 4 – 7 cm. Het wattenstaafje wordt vervolgens een paar keer rondgedraaid. Dat gaat heel snel. De afname in de keel blijft hetzelfde. De testafname in de neus geeft een kriebelend gevoel en is in een paar tellen voorbij.

Kindvriendelijke medewerkers

Ongeacht de diepte van de testafname blijft de tijd en aandacht die de GGD aan het testen van een kind besteden, het allerbelangrijkst. Ze stellen kinderen gerust en leggen uit wat er gaat gebeuren. En als er een knuffel mee is, kunnen ze die bijvoorbeeld eerst testen.

Voorbereiding

Bereid je kind voor op de testafname met deze animatie die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor kinderen heeft ontwikkeld.

Bron: GGD Groningen