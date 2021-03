Noordelijke bibliotheken halen 6.448,34 euro op voor Beatrix Kinderziekenhuis

GRONINGEN – De Noordelijke bibliotheken hebben 6.448,34 euro voor Beatrix Kinderziekenhuis opgehaald.

Zet een schrijver en vier noordelijke bibliotheekorganisaties bij elkaar en er ontstaan mooie dingen. Eind vorig jaar begon de samenwerking met schrijver Allart Hakvoort. Hij schreef het Groningse kinderboek Loep en de Pyroman en wilde een deel van de opbrengst doneren aan het Beatrix Kinderziekenhuis. Waarom? “Lezen en voorlezen haalt kinderen even uit de realiteit van het ziek zijn. Als ouder van een kind met een beperking weet ik hoe belangrijk en fijn dit is. Loep biedt kinderen een wereld van fantasie en plezier met Groningen als decor”, vertelt Allart.

Een fantastisch initiatief vonden Biblionet Groningen, Forum Groningen, Biblionet Drenthe, de Friese bibliotheken en ook NBD Biblion, dé landelijke leverancier van bibliotheekboeken. Voor het eerst sloegen ze voor een goed doel de handen ineen: 40% van de opbrengst zou gaan naar het Groningse kinderziekenhuis. “Want van voorlezen wordt iedereen een beetje beter”, zo stelden de organisaties samen. Elk kochten ze een flink aantal boeken in voor hun bibliotheken en bovendien verdubbelden ze de donatie die hun aankoop had opgeleverd.

Tijdens een vrolijke live-uitzending over het belang van lezen en voorlezen met Arno van der Heyden, schrijver Allart Hakvoort, leesconsulent Renske Thalen en Barbara Baijens van Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis werden inwoners van de provincies uitgenodigd een duit in het zakje te doen door het boek te kopen of een bedrag te doneren. En dat deden ze! Inmiddels is het feest compleet, want Loep en de Pyroman is nu ook te vinden bij basisscholen in de provincie Groningen die werken met het programma de Bibliotheek op school.

Kinderen maken in het boek kennis met Loep, een jongen wiens echte naam Pim is. Pim is een stoere jongen van 11 jaar. Zijn bijnaam dankt hij aan zijn speurkunsten. Wanneer er een aanslag dreigt in de binnenstad van Groningen gaan Loep en zijn vriend Elmas achter de dader aan. Een bloedstollend avontuur: weten ze de Pyroman te stoppen?

In totaal werden er 563 boeken verspreid en samen brachten de schrijver, noordelijke bibliotheken én inwoners een prachtig bedrag bij elkaar. Middels een creatief gemonteerd filmpje overhandigen de organisaties vandaag een cheque met een bedrag van maar liefst 6.448,34 euro aan het Beatrix Kinderziekenhuis. Namens alle bibliotheekorganisaties: “Wij zijn trots dat we zo’n mooi bedrag hebben opgehaald. Hierdoor kan het Beatrix Kinderziekenhuis projecten ondersteunen die het verblijf in het ziekenhuis voor kinderen en hun ouders aangenamer maken. Lezen en voorlezen voor kinderen samen met hun ouders is hier onderdeel van.”

En nu? Ben je nieuwsgierig geraakt naar het boek en wil je zelf alle plekken ontdekken waar Loep is geweest? Dat kan! In samenwerking met de schrijver zetten de bibliotheken de speurtocht ‘Groningen onder de loep’ uit. Treed in de voetsporen van Loep en beleef een leuk dagje uit met het hele gezin. Vanaf mei verkrijgbaar in de bibliotheek.

